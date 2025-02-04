«Договориться на берегу»: Психолог дала рекомендации, как не ссориться на отдыхе

Для того, чтобы не поссориться в поездках с семьей или друзьями, нужно заранее договориться о времяпровождении на отдыхе и обозначить интересы друг друга, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова в разговоре с НСН.

Ранее опрос показал, что часть россиян сознательно избегает семейных поездок, чтобы не портить отношения с близкими. Самыми частыми причинами ссор в путешествиях становятся разные предпочтения в маршрутах и активностях, а также эмоциональное напряжение и усталость. Согласно данным, 38% опрошенных предпочитают путешествовать с родителями, детьми или второй половинкой, при этом 32% стараются не ездить в отпуск с семьей. Выбор в пользу одиночных путешествий делают 20% респондентов. Панфилова дала рекомендации, как не ссориться на отдыхе и лучше понять друг друга.