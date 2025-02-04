«Договориться на берегу»: Психолог дала рекомендации, как не ссориться на отдыхе
Современный человек очень нетерпим к тому, что ему не нравится, особенно в поездках с семьей или друзьями, отметила в эфире НСН Наталья Панфилова.
Для того, чтобы не поссориться в поездках с семьей или друзьями, нужно заранее договориться о времяпровождении на отдыхе и обозначить интересы друг друга, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова в разговоре с НСН.
Ранее опрос показал, что часть россиян сознательно избегает семейных поездок, чтобы не портить отношения с близкими. Самыми частыми причинами ссор в путешествиях становятся разные предпочтения в маршрутах и активностях, а также эмоциональное напряжение и усталость. Согласно данным, 38% опрошенных предпочитают путешествовать с родителями, детьми или второй половинкой, при этом 32% стараются не ездить в отпуск с семьей. Выбор в пользу одиночных путешествий делают 20% респондентов. Панфилова дала рекомендации, как не ссориться на отдыхе и лучше понять друг друга.
«Договариваться на берегу – это, наверное, универсальный совет. Но здесь нужно понять, о чем договариваться. Например, поинтересоваться, какие планы у членов компании, что они вообще собираются делать, и примерить это на себя. Заранее о чем-то предупредить. Например, компания хочет заниматься дайвингом, а вы нет. Но зато вы можете предложить прогуляться вечером по променаду. Нужно с самого начала внести некоторую ясность. Потому что может получиться так, что ты скажешь про променад, а тебе скажут, что они вообще не любители променада. И ты будешь думать, хорошо, что предупредили, значит, я либо буду искать компанию уже на месте, либо один прогуляюсь, почему бы и нет», - сказала она.
Психолог отметила, что современный человек очень нетерпим к тому, что ему не нравится, особенно в поездках.
«Довольно часто получается накладка в том, что люди очень быстро принимают решение о поездке: «Война план покажет, мы куда-то едем, а там дальше разберемся». И когда люди приезжают на этот отдых, вдруг выясняется, что у них не то чтобы нет общего плана проведения этого отдыха, а все фразы «Ты меня заставил(а)» и так далее встают в полный рост. Это как раз про то, что современный человек очень нетерпим к тому, что ему не подходит. Видимо, действительно у нас очень много напряжения в жизни, к сожалению. И хочется индивидуального подхода к себе, к ситуации. И если не удается договориться на берегу, например, с близким человеком, то сразу возникает страшная картинка, что ты приедешь и начнешь ссориться, начнется напряжение и отдых будет испорчен. Современный мир – это мир индивидуалистов», - указала собеседница агентства.
Панфилова подчеркнула, что разногласия о времяпровождении часто возникают с друзьями, из-за чего человеку иногда проще сходить куда-либо одному.
«И с друзьями могут возникнуть разногласия, одному иногда порой проще. Современная жизнь нас приучила к тому, что можно сходить на выставку одному. Бывает, что очень хочется, у тебя есть свободное время, а ты пойди и найди себе компанию, потому что у всех могут быть разные планы. То есть, ты будешь дольше договариваться и, в конце концов, ни на какую выставку вы не попадете. А так есть время, собрался и пошел. Это как спортзал, там не всегда нужна компания», - добавила она.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин в эфире НСН отметил, что благодаря тактильному контакту люди осознают, что другие люди вокруг существуют и действительно имеют к ним отношение. Он отметил, что обниматься нужно как минимум три раза в день, но чем больше – тем лучше, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-губернатора Ростовской области арестовали по делу о превышении полномочий
- В России подготовлен проект редакции Основ государственной языковой политики
- Гендиректор Wink анонсировал сериал по мотивам романа братьев Стругацких
- Индия заключила контракт с Россией на закупку противокорабельных ракет
- AZAL Embraer 190 перед крушением под Актау хаотично менял курс
- Экипаж разбившегося в Актау лайнера AZAL сообщал об ударе и взрыве
- Николаев ответил Зюганову на критику переименования площади в Якутске
- В корпусе упавшего в Актау лайнера AZAL нашли сквозные повреждения
- Банк России понизил курс доллара на 5 февраля до 98,53 рубля
- Лавров: Число женщин-директоров департаментов МИД РФ будет увеличиваться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru