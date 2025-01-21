Психолог объяснил опасность отказа от регулярного отпуска

Неиспользование положенных регулярных отпусков работниками может серьёзно негативно сказаться на здоровье. Именно необходимостью отдых для организма Трудовой кодекс предусматривает стандартные 28 дней отпуска в течении года.

На это обратил внимание в беседе с «ФедералПресс» психолог Григорий Спижевой. По его словам, в случае игнорирования отдыха работник оказывается в состоянии профессионального выгорания. Это приводит, в частности, к снижению трудоспособности.

Кроме того, отсутствие отпуска может привести к развитию неврастении, которая возникает при длительной психологической и физической нагрузке, предупредил психолог. Он рекомендовал брать отпуск каждые 6 месяцев. В случае, если это не представляется возможным, раз в год необходим уже более длительный период отдыха, пояснил Григорий Спижевой.

