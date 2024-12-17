Психолог Ермолаева назвала признаки скрытого стресса

По её словам, скрытый стресс бывает сложно выявить, однако о его наличие могут свидетельствовать проблемы в когнитивной сфере. Это, в том числе, ухудшение памяти, мышления, воображения.

Также скрытый стресс он может проявляться на физическом уровне. Это может быть чрезмерное напряжение мышц и глаз, выпадение волос, проблемы со сном или изменение аппетита.

«Даже зубная боль и боль в голове могут быть признаком стресса. В эмоциональном плане это будет сниженный фон настроения, но не грусть или апатия, как при депрессии», – заключила Ермолаева.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ухудшение психического здоровья фиксируется у людей во всём мире, сообщает RT.

