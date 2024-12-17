Психолог Ермолаева назвала признаки скрытого стресса
Если на человека постоянно воздействуют негативные внешние факторы, то может возникнуть скрытый стресс, который не даёт острых реакций, например, истерики или агрессии. Об этом «Газете.Ru» заявила замруководителя Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ ФГБОУ ВО МГППУ Анна Ермолаева.
По её словам, скрытый стресс бывает сложно выявить, однако о его наличие могут свидетельствовать проблемы в когнитивной сфере. Это, в том числе, ухудшение памяти, мышления, воображения.
Также скрытый стресс он может проявляться на физическом уровне. Это может быть чрезмерное напряжение мышц и глаз, выпадение волос, проблемы со сном или изменение аппетита.
«Даже зубная боль и боль в голове могут быть признаком стресса. В эмоциональном плане это будет сниженный фон настроения, но не грусть или апатия, как при депрессии», – заключила Ермолаева.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ухудшение психического здоровья фиксируется у людей во всём мире, сообщает RT.
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