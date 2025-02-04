Опрос показал, что треть россиян предпочитает путешествовать без семьи
Часть россиян сознательно избегает семейных поездок, чтобы не портить отношения с близкими: самыми частыми причинами ссор в путешествиях становятся разные предпочтения в маршрутах и активностях, а также эмоциональное напряжение и усталость. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на опрос сервиса «Купибилет».
Согласно данным, 38% опрошенных предпочитают путешествовать с родителями, детьми или второй половинкой, при этом 32% стараются не ездить в отпуск с семьей. Выбор в пользу одиночных путешествий делают 20% респондентов.
Кроме разногласий в выборе досуга, маршрутов (34%), а также эмоционального напряжения и усталости (22%), россияне среди причин отмечали финансовые конфликты (12%) и споры по поводу местной кухни (14%).
Ранее врач-психиатр Геннадий Гуревич рассказал, что ближе к завершению зимы увеличивается количество обращений россиян к психологу с паническими атаками, которые связаны с дефицитом солнечного света. По его словам, недостаток ультрафиолета становится причиной дефицита витамина D, который в свою очередь вызывает расстройства поведения и настроения, передает «Радиоточка НСН».
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