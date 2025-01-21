«Минимум три раза»: Названо необходимое человеку число объятий в день

В свою очередь психолог, кандидат наук Екатерина Каталина отметила, что обниматься можно не только с людьми, но и с любимыми игрушками и домашними животными.

«Есть довольно распространенное «правило», что обниматься нужно какое-то конкретное количество раз в день: пять, семь, десять. На самом деле, показатель нужного уровня объятий у каждого свой: важно учитывать темперамент и личную потребность человека в прикосновениях. Объятия с людьми - это особый уровень эмоционального контакта, но есть и другие тактильные способы повысить уровень «гормонов счастья»: погладить кота и обнять любимую игрушку тоже полезно», - заключила эксперт.

Ранее психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева рассказала «Радиоточке НСН», что справиться со стрессом на работе помогут прогулки и занятия спортом, поскольку важно дать выход негативной энергии.

