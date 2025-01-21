«Минимум три раза»: Названо необходимое человеку число объятий в день
Обниматься нужно как минимум три раза в день, но чем больше - тем лучше, сказал НСН Алексей Рощин.
Благодаря тактильному контакту люди осознают, что другие люди вокруг существуют и действительно имеют к ним отношение, сказал в эфире НСН социальный психолог Алексей Рощин.
Международный день объятий отмечается 21 января. Январский день объятий был заведен в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем распространился и по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей. В этот день также проводятся различные флешмобы, связанные с объятиями. Рощин отметил, что тактильный контакт особенно важен для детей.
«Тактильный контакт считается крайне желательной вещью в любых взаимоотношениях. Тактильный контакт особенно важен для детей, но и для взрослых тоже. Объятия - это то, благодаря чему человек ощущает себя живым. Считается, что именно при тактильном контакте люди осознают, что другие люди вокруг существуют и действительно имеют к ним отношение. Не получая этого самого контакта, например, как заключенные в тюрьме, люди очень сильно начинают страдать. Я думаю, что обниматься нужно как минимум три раза в день, но, конечно, чем больше, тем лучше. Существует ряд специальных тренингов, где люди получают задание обниматься. Это нужно для повышения группового сплочения, для улучшения настроения у людей», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь психолог, кандидат наук Екатерина Каталина отметила, что обниматься можно не только с людьми, но и с любимыми игрушками и домашними животными.
«Есть довольно распространенное «правило», что обниматься нужно какое-то конкретное количество раз в день: пять, семь, десять. На самом деле, показатель нужного уровня объятий у каждого свой: важно учитывать темперамент и личную потребность человека в прикосновениях. Объятия с людьми - это особый уровень эмоционального контакта, но есть и другие тактильные способы повысить уровень «гормонов счастья»: погладить кота и обнять любимую игрушку тоже полезно», - заключила эксперт.
Ранее психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева рассказала «Радиоточке НСН», что справиться со стрессом на работе помогут прогулки и занятия спортом, поскольку важно дать выход негативной энергии.
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