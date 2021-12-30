«До Нового года – не покупать»: Россияне смогут «заработать» на фитнесе не раньше 2023 года
«Спортивный» налоговый вычет не смогут получить те, кто купил абонементы в 2021 году, предупредили НСН эксперты.
Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», не советуют до Нового года покупать абонементы в фитнес россиянам, желающим получить налоговый вычет за занятия спортом.
Ранее сообщалось, что с 1 января в России начнет действовать новый налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Можно будет сэкономить 13% от стоимости оплаченных услуг. При этом лимит затрат составляет не более 120 тыс. руб. в год, то есть сэкономить можно не более 15,6 тыс. рублей.
«Я соглашусь с мнением тех специалистов, кто советует до Нового года не приобретать абонементы в спортзалы, а то мало ли что. Можно приобрести, а потом нарваться на то, что этот вычет можно будет не получить», - сказал «Радиоточке НСН» спортивный юрист Евгений Морозов.
При этом он разъяснил, что оформить данный вычет можно будет либо через налоговую, либо через Госуслуги.
«Как правило, туда предоставляется справка, что ты занимаешься в физкультурно-спортивной организации, и договор с ней», - пояснил эксперт.
Со своей стороны, гендиректор «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин рассказал «Радиоточке НСН», что «спортивный вычет» можно будет получить не раньше 2023 года.
«Мера начнет действовать 1 января, но вернуть деньги можно будет только в 2023 году. Главное, чтобы компания, в которой вы получаете спортивно-оздоровительные услуги, была в реестре Минспорта, список есть на сайте министерства. Те, кто покупал абонемент в фитнес в 2021 году, не смогут получить выплаты, закон действует только со следующего года», - сказал Бабошин.
Он уточнил, что для того, чтобы вернуть деньги за 2022 год, заявление в налоговую надо будет подать в 2023.
Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу в России 1 августа 2021 года, однако начнет действовать только с января следующего года.
Как отмечал в эфире НСН акционер газеты «Ведомости» Иван Ерёмин, этот вычет может стимулировать россиян к занятиям спортом, однако о такой возможности знают не все.
«Что ж, приятно знать, что занятия спортом на правительственном уровне признаются такими же значимыми, как лечение или образование. Надеюсь, что многих это сподвигнет начать занятия. Правда, о самом механизме налоговых вычетов у нас знают далеко не все – и о нем, конечно, надо больше рассказывать», - посоветовал Ерёмин.
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