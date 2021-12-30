«До Нового года – не покупать»: Россияне смогут «заработать» на фитнесе не раньше 2023 года

«Я соглашусь с мнением тех специалистов, кто советует до Нового года не приобретать абонементы в спортзалы, а то мало ли что. Можно приобрести, а потом нарваться на то, что этот вычет можно будет не получить», - сказал «Радиоточке НСН» спортивный юрист Евгений Морозов.

При этом он разъяснил, что оформить данный вычет можно будет либо через налоговую, либо через Госуслуги.

«Как правило, туда предоставляется справка, что ты занимаешься в физкультурно-спортивной организации, и договор с ней», - пояснил эксперт.

Со своей стороны, гендиректор «Фитнес Эксперт» Максим Бабошин рассказал «Радиоточке НСН», что «спортивный вычет» можно будет получить не раньше 2023 года.

«Мера начнет действовать 1 января, но вернуть деньги можно будет только в 2023 году. Главное, чтобы компания, в которой вы получаете спортивно-оздоровительные услуги, была в реестре Минспорта, список есть на сайте министерства. Те, кто покупал абонемент в фитнес в 2021 году, не смогут получить выплаты, закон действует только со следующего года», - сказал Бабошин.

Он уточнил, что для того, чтобы вернуть деньги за 2022 год, заявление в налоговую надо будет подать в 2023.

Закон о налоговом вычете за спорт вступил в силу в России 1 августа 2021 года, однако начнет действовать только с января следующего года.