«Лимонад и книжки»: «Трезвая Россия» призвала россиян к новогоднему саморазвитию
Употребление алкоголя остается основной проблемой в праздничные дни, подчеркнул руководитель проекта Султан Хамзаев.
Заменить алкогольные напитки в новогодние праздники можно домашними лимонадами, а вместо шумных застолий лучше заняться зимними видами спорта, посоветовал депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев (на фото) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Конечно же, на моем столе нет спиртных напитков. Советую россиянам заниматься в новогодние праздники прогулками на свежем воздухе, общением с близкими, спортом, развитием, интеллектуальным в том числе. Я книжки читаю, лекции, видео смотрю на YouTube, встречаюсь с друзьями, с родными. Езжу на лыжах кататься, если получается. Примерно так и поступаю, и всем советую так делать. Не переедать, не употреблять алкоголь – это же основная проблема», - отметил депутат.
По словам главы «Трезвой России», спиртное можно с легкостью заменить безалкогольными напитками.
«Можно делать хорошие домашние лимонады, это недорогое удовольствие, кстати. Пойти на рынок, купить тархун – это растение такое, мяту, лимон. Можно замороженных ягод накидать. Что еще надо для счастья?», - заключил Хамзаев.
При этом ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что шампанское является самым неподходящим для праздничного стола алкогольным напитком.
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