«До миллиона»: Россиянам раскрыли зарплаты технарей, создающих ИИ
В России наблюдается нехватка квалифицированных кадров, а с растущей популярностью ИИ люди и вовсе перестают критически мыслить, сказала НСН Зулия Лоикова.
Технические специалисты, работающие с искусственным интеллектом (ИИ), могут получать от 350 тысяч рублей в месяц, в то время как промпт-инженеры, обучающие нейросети, зарабатывают куда меньше, сказала НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
За десять месяцев 2025 года количество вакансий для специалистов с навыками написания задач для нейросетей выросло более чем на 50%, пишет газета «Коммерсант». Средняя зарплата сотрудников оценивается в почти 140 тысяч рублей. По мнению участников рынка, спрос на такие кадры разгоняется желанием бизнеса снижать издержки и улучшать качество обслуживания. Лоикова рассказала, в каких сферах активно используют нейросети.
«В большей степени востребованность таких специалистов выросла в маркетинге, клиентском сервисе, продажах, аналитике данных, HR, логистике. В финансах ИИ иногда доверяют собрать информацию, сделать простенькие таблички. Активно ИИ используется у специалистов, которые связаны с видеоконтентом. Дизайнеры доверяют ИИ создание макетов. Промпт-инжиниринг — простая точка входа для любого специалиста, который максимально хорошо владеет гуманитарными науками. Такие специалисты обучают нейросети. Зарплаты таких специалистов начинаются от 60 тысяч рублей и доходят до 200 тысяч рублей. Если же мы говорим уже про технических специалистов — разработчиков, создателей ИИ-ботов, — то тут зарплаты уже приличные — от 350 тысяч рублей до миллиона. Все зависит от навыков специалиста», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, в России наблюдается нехватка квалифицированных кадров, а с растущей популярностью ИИ люди и вовсе перестают критически мыслить.
«Практически все крупные компании уже как-то применяют искусственный интеллект в своей работе. Это создает определенные вызовы и для самого ИИ, и для рынка труда в целом. У нас сейчас наблюдается нехватка квалифицированных кадров. Для того, чтобы реализовать проекты по тому же внедрению искусственного интеллекта, нам необходимы специалисты с соответствующими квалификациями, навыками и знаниями. Таких специалистов не так много, спрос на них превышает предложение. Речь идет об архитекторах искусственного интеллекта и инженерах. Не надо забывать о том, что технологии тоже могут ошибаться. С увеличением использования искусственного интеллекта компании становятся сильно зависимыми от технологий, а люди перестают критически мыслить», — заключила эксперт.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще искать работу с гибридным или удаленным графиком, количество таких резюме в этом году выросло на 92% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, отмечает elegram-канал «Радиоточка НСН».
