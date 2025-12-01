По ее словам, в России наблюдается нехватка квалифицированных кадров, а с растущей популярностью ИИ люди и вовсе перестают критически мыслить.

«Практически все крупные компании уже как-то применяют искусственный интеллект в своей работе. Это создает определенные вызовы и для самого ИИ, и для рынка труда в целом. У нас сейчас наблюдается нехватка квалифицированных кадров. Для того, чтобы реализовать проекты по тому же внедрению искусственного интеллекта, нам необходимы специалисты с соответствующими квалификациями, навыками и знаниями. Таких специалистов не так много, спрос на них превышает предложение. Речь идет об архитекторах искусственного интеллекта и инженерах. Не надо забывать о том, что технологии тоже могут ошибаться. С увеличением использования искусственного интеллекта компании становятся сильно зависимыми от технологий, а люди перестают критически мыслить», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще искать работу с гибридным или удаленным графиком, количество таких резюме в этом году выросло на 92% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, отмечает elegram-канал «Радиоточка НСН».

