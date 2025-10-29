Россияне рассказали, сколько денег им не хватает до зарплаты
Большинству россиян (29,5%) до зарплаты, как правило, не хватает от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Издание ссылается на опрос микрофинансовой компании «Займер», в котором приняли участие три тысяч россиян. Из них 28,1% заявили, что разрыв в бюджете составляет от пяти тысяч до 10 тысяч рублей. Каждый пятый опрошенный признался, что между зарплатами образуется «дыра», превышающая 20 тысяч рублей.
Чтобы восполнить недостающие средства, 41,7% россиян пользуются кредитной картой, а каждый третий обращается в МФО. Ещё 14,9% указали, что берут в долг у родных или друзей.
Исследователи добавили, что до зарплаты денег всегда хватает только 7% россиян.
Ранее независимый HR-эксперт Зулия Лоикова заявила «Радиоточке НСН», что обсуждать с руководством повышение зарплаты стоит только в том случае, если компания себя стабильно чувствует.
