Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая
Граждане Китая смогут посещать Россию без виз сроком до 30 дней. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
«До 14 сентября 2026 года включительно с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать... не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях... без оформления виз на основании обычного паспорта», - говорится в указе.
Кроме того, гражданам КНР разрешат осуществлять транзитный проезд через территорию РФ и выезд из страны. Нормы не распространяются на жителей Китая, въезжающих в Россию для трудовой деятельности или получения образования.
Ранее Китай ввел на год пробный безвизовый режим для туристов из России для дальнейшего содействия взаимным поездкам, пишет 360.ru. Россиянам с обычными паспортами будет доступен безвиз сроком до 30 суток.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- HR-эксперт предрекла революцию на рынке труда к 2030 году
- На рэпера Face завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента
- Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая
- «И Турцию привлечь!»: Адмирал Комоедов призвал ввести конвой для российских судов
- Во дворе жилого дома в Новой Москве взорвался автомобиль
- В Новосибирской области спасли с замерзшего озера более 300 косуль
- Поклонская рассказала, почему ушла из Госдумы
- В Дагестане предотвратили атаку БПЛА
- В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет
- Трамп проверит данные о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru