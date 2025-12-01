Во дворе жилого дома в Новой Москве взорвался автомобиль

Автомобиль Land Cruiser взорвался во дворе жилого дома на Радужной улице в Новой Москве Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Машина загорелась. В момент ЧП внутри авто никого не было, по предварительной информации, никто не пострадал.

«В доме взрывной волной выбило стекла на 3 и 4 этажах. На месте работают спасатели», - пишет SHOT.

По данным СМИ, инцидент произошел у жилого комплекса «Град Московский».

Ранее на трассе в Серпухове загорелся автобус, транспортное средство сгорело полностью, пишет 360.ru.

