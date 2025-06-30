Российская молодежь при трудоустройстве выдвигает немало необычных требований, которые непривычны кандидатам других поколений, причём зарплата иногда отходит на второй план. Об этом НСН рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова раскрыла изданию «Москва 24» некоторые «удивительные» требования зумеров при устройстве на работу. Например, они запрашивают наличие кофеен поблизости или фреш-баров на месте работы, требуют максимально комфортные условия, которые работодатель не всегда может предоставить.

«Первое классическое требование — это гибкий график, удалёнка, либо график с гибридным форматом. Большинство работодателей, которые хотят работать с зумерами, прорабатывают соответствующие механизмы. Ещё одно яркое требование связано с тем, что баланс личной жизни и работы важнее, чем высокая заработная плата, например, отсутствие звонков после рабочего дня. Также для них очень важна экологичность, социальная ответственность компании, понимание, что работа будет приносить результаты обществу. Эти вещи могут перевесить заработную плату и доход при выборе работодателя», - отметил Ветерков.