Кофейня, фреш-бар и психолог: Работодатели назвали удивительные запросы зумеров
Замгендиректора сервиса «Работа.ру» рассказал НСН о необычных требованиях молодежи при трудоустройстве.
Российская молодежь при трудоустройстве выдвигает немало необычных требований, которые непривычны кандидатам других поколений, причём зарплата иногда отходит на второй план. Об этом НСН рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова раскрыла изданию «Москва 24» некоторые «удивительные» требования зумеров при устройстве на работу. Например, они запрашивают наличие кофеен поблизости или фреш-баров на месте работы, требуют максимально комфортные условия, которые работодатель не всегда может предоставить.
«Первое классическое требование — это гибкий график, удалёнка, либо график с гибридным форматом. Большинство работодателей, которые хотят работать с зумерами, прорабатывают соответствующие механизмы. Ещё одно яркое требование связано с тем, что баланс личной жизни и работы важнее, чем высокая заработная плата, например, отсутствие звонков после рабочего дня. Также для них очень важна экологичность, социальная ответственность компании, понимание, что работа будет приносить результаты обществу. Эти вещи могут перевесить заработную плату и доход при выборе работодателя», - отметил Ветерков.
Ещё из необычных требований зумеров при трудоустройстве он назвал психологическую и поведенческую составляющие.
«Например, одно из важных требований — наличие психолога внутри компании, или какая-то подписка на ментальное сопровождение, поддержание ментального здоровья, внеплановый отгул при нехватке моральных сил выполнять работу. Ещё из выдвигаемых условий — нежелание встречаться с определенными коллегами, сокращенный рабочий день без потери оплаты. На это работодатели не готовы идти», - рассказал собеседник НСН.
Как подчеркнул замглавы сервиса «Работа.ру», работодателям важен опыт соискателей и компании стремятся удерживать возрастных кандидатов. Поэтому примеры запроса зарплаты от 300 тысяч рублей в месяц без опыта работы выглядят наиболее экзотично.
«Большинство компаний привязывают систему оплаты, мотивации не к возрасту, а к должности. Знание, умение выполнять работу влияют гораздо больше, чем возраст. Понятно, если молодой кандидат, например, на производстве не выполняет норму, он будет зарабатывать меньше более возрастного сотрудника», - отметил эксперт.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что при выгорании на работе лучший выход — взять длительный отпуск и уехать туда, где нет устойчивой связи.
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