Людмила Поргина опровергла сообщения о своей госпитализации

Актриса, заслуженная артистка России Людмила Поргина опровергла данные о своей госпитализации. Об этом она заявила РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что 77-летнюю вдову актера Николая Караченцева якобы госпитализировали.

«Это все вранье», - заявила Поргина.

Актриса поделилась, что в субботу вместе с близкими отметила свой день рождения, а в ближайших планах у нее - посещение спектакля в театре Терезы Дуровой.

Ранее народный артист РФ Виктор Сухоруков опроверг сведения о своей госпитализации с подозрением на онкологию, напоминает РЕН ТВ.

