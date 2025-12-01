Людмила Поргина опровергла сообщения о своей госпитализации
1 декабря 202511:20
Актриса, заслуженная артистка России Людмила Поргина опровергла данные о своей госпитализации. Об этом она заявила РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что 77-летнюю вдову актера Николая Караченцева якобы госпитализировали.
«Это все вранье», - заявила Поргина.
Актриса поделилась, что в субботу вместе с близкими отметила свой день рождения, а в ближайших планах у нее - посещение спектакля в театре Терезы Дуровой.
Ранее народный артист РФ Виктор Сухоруков опроверг сведения о своей госпитализации с подозрением на онкологию, напоминает РЕН ТВ.
