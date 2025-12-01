На рэпера Face завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбудили против рэпера Face (настоящее имя - Иван Дремин, признан в России иноагентом), оно поступило в Кировский районный суд в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.
«Поступили материалы уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента», - рассказали в суде.
Дату рассмотрения дела пока не назначили.
По данным суда, в 2023-2024 рэпера неоднократно привлекали к административной ответственности за отсутствие отчетов и распространение информации без маркировки. Позднее фигурант, находясь за пределами РФ, размещал в соцсетях и мессенджерах композиции и анонсы мероприятий без необходимой отметки.
Ранее Савеловский суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина (признан в России иностранным агентом) за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На рэпера Face завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента
- Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая
- «И Турцию привлечь!»: Адмирал Комоедов призвал ввести конвой для российских судов
- Во дворе жилого дома в Новой Москве взорвался автомобиль
- В Новосибирской области спасли с замерзшего озера более 300 косуль
- Поклонская рассказала, почему ушла из Госдумы
- В Дагестане предотвратили атаку БПЛА
- В ВТБ заявили, что рисков стагфляции в России в 2026 году нет
- Трамп проверит данные о приказе Хегсета добивать выживших при ударах США
- Агента Киева ликвидировали при попытке теракта против офицера Минобороны в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru