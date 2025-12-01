На рэпера Face завели дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента возбудили против рэпера Face (настоящее имя - Иван Дремин, признан в России иноагентом), оно поступило в Кировский районный суд в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.

«Поступили материалы уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента», - рассказали в суде.

Дату рассмотрения дела пока не назначили.

По данным суда, в 2023-2024 рэпера неоднократно привлекали к административной ответственности за отсутствие отчетов и распространение информации без маркировки. Позднее фигурант, находясь за пределами РФ, размещал в соцсетях и мессенджерах композиции и анонсы мероприятий без необходимой отметки.

Ранее Савеловский суд в Москве заочно арестовал кинокритика Антона Долина (признан в России иностранным агентом) за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах, напоминает РЕН ТВ.

