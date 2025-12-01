На станции метро в Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе

Неизвестные взорвали петарду на эскалаторе на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Об инциденте стало известно накануне. В полицию сообщили о неизвестных, которые бросали петарды в подземном вестибюле станции.

«Предварительно установлено, что группа неизвестных бросила на эскалаторе пиротехническое изделие, в результате чего произошел хлопок», – указали в МВД.

Злоумышленники скрылись с места ЧП, приняты меры к их розыску.

