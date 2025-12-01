На станции метро в Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе
Неизвестные взорвали петарду на эскалаторе на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
Об инциденте стало известно накануне. В полицию сообщили о неизвестных, которые бросали петарды в подземном вестибюле станции.
«Предварительно установлено, что группа неизвестных бросила на эскалаторе пиротехническое изделие, в результате чего произошел хлопок», – указали в МВД.
Злоумышленники скрылись с места ЧП, приняты меры к их розыску.
Ранее в московском метро пассажир задержал грабителя, который украл телефон из сумки женщины, напоминает РЕН ТВ.
