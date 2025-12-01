HR-эксперт предрекла революцию на рынке труда к 2030 году
Тенденция сокращения рабочих мест из-за автоматизации уже началась, сказала НСН Зулия Лоикова.
К 2030 году в России будет жуткий кадровый кризис из-за быстрой автоматизации, сказала НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
За десять месяцев 2025 года количество вакансий для специалистов с навыками написания задач для нейросетей выросло более чем на 50%, пишет газета «Коммерсант». Средняя зарплата сотрудников оценивается в почти 140 тысяч рублей. По мнению участников рынка, спрос на такие кадры разгоняется желанием бизнеса снижать издержки и улучшать качество обслуживания. Лоикова отметила, что автоматизация устроит очень большую революцию на рынке труда.
«Специалисты с навыками обучения нейросетей высокого уровня будут востребованы в ближайшее время, однако не стоит забывать, что все очень быстро автоматизируется. К 2030 году в России будет просто жутчайший кадровый кризис. Такая тенденция уже началась. Грядет сокращение числа рабочих мест. При этом у нас есть миграция специалистов из одних отраслей в другие, потому что там попроще. Это те же самые перевозки, логистика, такси и так далее. Мы уже видим курьеров с двумя-тремя высшими образованиями, которые пошли в курьеры, потому что там просто больше платят, чем на специальности, на которую они обучались. Автоматизация устроит очень большую революцию на рынке труда. С одной стороны, нам будет легче благодаря тому, что какая-то работа будет выполняться алгоритмами, но существует очень большое число рисков, связанных с потерей рабочих мест», — сказала собеседница НСН.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что до 1 января 2026 года банк завершит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которых помог выявить искусственный интеллект, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
