В Новосибирской области спасли с замерзшего озера более 300 косуль
Более 300 сибирских косуль, оказавшихся на льду озера, спасли в Новосибирской области. Об этом сообщило Минприроды региона.
Специалисты ведомства совместно с МЧС, местными жителями и охотниками провели сложную и масштабную операцию по спасению косуль на замерзшем озере в Карасукском районе.
«Более 300 животных, мигрирующих с территории Алтайского края, оказались в опасной ситуации, не сумев самостоятельно преодолеть ледяной барьер», - указали в министерстве.
Спасатели применили судно на воздушной подушке, перемещаясь по тонкому льду и перевозя животных. По словам начальника управления по охране животного мира ведомства Семена Доплера, «без потерь не обошлось», однако большую часть поголовья спасли.
Ранее в Приморском крае был спасен бык, упавший в свежевырытую могилу на кладбище, пишет 360.ru. Владельцу животного выписали штраф в 5 тысяч рублей.
