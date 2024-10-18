В России почти вдвое вырос спрос на удаленную работу
Россияне стали чаще искать работу с гибридным или удаленным графиком, количество таких резюме в этом году выросло на 92% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, говорится в результатах исследования hh.ru и IT-компании «Точка».
Топ сфер, в которых россияне чаще ищут работу с гибридным графиком или полной удаленкой, возглавляет высший и средний менеджмент. Следом идет сфера рабочего персонала и сельского хозяйства.
Большинство россиян (80,4%) считают удаленку и гибридный формат работы комфортным, отмечает «Газета.Ru».
Ранее HR-специалист Зулия Лоикова заявила, что в России растёт спрос на гибридный график работы, напоминает RT.
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