По ее словам, в этом году 12% российских семей с детьми планируют приглашать на праздник аниматоров.

«Судя по результатам опроса SuperJob, аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки будут приглашать 12% семей, где есть дети от 4 до 10 лет. Спрос на аниматоров очень зависит от эпидемиологической ситуации: к примеру, в ковид он был заметно ниже, актеров просили предъявлять действующие сертификаты о вакцинации от коронавируса», — добавила Голованова.

Согласно исследованию аутсорсинговой компании Mega‑personal, доход аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки в декабре достигает 200-300 тысяч рублей — на уровне зарплаты IT‑специалиста с квалификацией.

Кроме того, в декабре и в период новогодних каникул рост доходов наблюдается сразу у представителей нескольких профессий. Так, в этот период продавцы могут заработать до 95 тысяч рублей в месяц при средней зарплате 55 тысяч рублей в I-II кварталах 2025 года. Доход кассиров повысится на 10-15%.

Помимо этого, в условиях резкого роста спроса населения на водителей такси и курьеров, обеспечивающих доставку предпраздничных заказов, в декабре их зарплаты могут вырасти примерно в 2,5 раза, сообщается в материале.