Для взрослых и детей: Сколько зарабатывают Деды Морозы в канун Нового года

Приближается Новый год — время, когда спрос на главных зимних волшебников резко идет вверх. Сколько сегодня зарабатывают Деды Морозы, от чего зависят гонорары и как не нарваться на налоговую — в материале НСН.

Новый год — это не только волшебство, но и серьёзный бизнес. Гонорары Дедов Морозов в 2025 году отражают спрос на качественный досуг: клиенты готовы платить за профессионализм, атмосферу и эмоции.

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что стоимость получасового выступления Деда Мороза начинается от пяти тысяч рублей.

«В этом году ценник за 20-30 минут игр с детьми в Москве стартует с пяти тысяч рублей за Дедушку Мороза и семи тысяч рублей за Дедушку Мороза со Снегурочкой. В прошлом году расценки были ниже: от трех и пяти тысяч рублей соответственно. Многие семьи объединяются и заказывают аниматоров сразу для группы детей: на дом или на уличную площадку», — сказала собеседница НСН.

Она отметила, что Дедов Морозом со Снегурочками зовут не только на детские утренники, но и на взрослые корпоративы.

«В этом году востребованы аниматоры и на взрослых корпоративах. Здесь ценник заметно выше: в Москве за час выступления Деда Мороза нужно будет выложить от 50 тысяч рублей, а если Дед Мороз будет со Снегуркой, то от 80 тысяч рублей. Стоимость зависит от сложности программы выступления. Объявлений от аниматоров и event-агентств больше всего в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других городах-миллионниках. Много объявлений и в Сочи: поток туристов на новогодних каникулах высок, рестораны и отели организуют праздничные программы», — отметила Голованова.
По ее словам, в этом году 12% российских семей с детьми планируют приглашать на праздник аниматоров.

«Судя по результатам опроса SuperJob, аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки будут приглашать 12% семей, где есть дети от 4 до 10 лет. Спрос на аниматоров очень зависит от эпидемиологической ситуации: к примеру, в ковид он был заметно ниже, актеров просили предъявлять действующие сертификаты о вакцинации от коронавируса», — добавила Голованова.

Согласно исследованию аутсорсинговой компании Mega‑personal, доход аниматоров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки в декабре достигает 200-300 тысяч рублей — на уровне зарплаты IT‑специалиста с квалификацией.

Кроме того, в декабре и в период новогодних каникул рост доходов наблюдается сразу у представителей нескольких профессий. Так, в этот период продавцы могут заработать до 95 тысяч рублей в месяц при средней зарплате 55 тысяч рублей в I-II кварталах 2025 года. Доход кассиров повысится на 10-15%.

Помимо этого, в условиях резкого роста спроса населения на водителей такси и курьеров, обеспечивающих доставку предпраздничных заказов, в декабре их зарплаты могут вырасти примерно в 2,5 раза, сообщается в материале.

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева, в свою очередь рассказала, что для легальной работы Дедом Морозом на период новогодних праздников лучше всего будет оформить статус самозанятого.

«Понятно, что ИП открывать глупо, если работа будет сезонная. Поэтому удобнее и правильнее здесь зарегистрировать самозанятость. Налог будет на профессиональный доход. Сделать это можно бесплатно через «Госуслуги». В любом случае это услуга, и должно быть правильное оформление. Статуса самозанятого достаточно для получения дохода до 2,4 миллиона рублей за календарный год. Налог будет 4% с заказов физических лиц и 6% — при заказах от юридических лиц», — сказала эксперт.

По ее словам, если вообще никакой статус не оформить, Дедом Морозом могут заинтересоваться сотрудники ФНС

«Как это может обнаружиться? Например, если поступит сигнал, когда какому-то клиенту не понравится оказанная услуга. Здесь могут быть и штрафы, и пени», — подытожила она.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Новый ГодПраздникДетиДед Мороз

