РКН: Telegram создал инфраструктуру по распространению личных данных россиян

Мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, благодаря которой сервисы «интернет-пробива» незаконно распространять личные данные россиян. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает RT.

Мосгорсуд оставил в силе решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp

В ведомстве указали, что с 2022 года платформа удалила 8 358 подобных сервисов, а в текущем году еженедельно удаляются до 100 таких ботов, однако ситуация «принципиально не меняется».

Отмечается, что администрации мессенджера необходимо «самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных» россиян, а также исключить возможность поиска сервисов «пробива» и отказаться от предоставления им соответствующей инфраструктуры.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что зарубежные спецслужбы имеют доступ к перепискам в мессенджере Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
ТЕГИ:РоскомнадзорМессенджерыTelegram

Горячие новости

Все новости

партнеры