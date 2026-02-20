РКН: Telegram создал инфраструктуру по распространению личных данных россиян
Мессенджер Telegram создал и поддерживает инфраструктуру, благодаря которой сервисы «интернет-пробива» незаконно распространять личные данные россиян. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает RT.
В ведомстве указали, что с 2022 года платформа удалила 8 358 подобных сервисов, а в текущем году еженедельно удаляются до 100 таких ботов, однако ситуация «принципиально не меняется».
Отмечается, что администрации мессенджера необходимо «самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных» россиян, а также исключить возможность поиска сервисов «пробива» и отказаться от предоставления им соответствующей инфраструктуры.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что зарубежные спецслужбы имеют доступ к перепискам в мессенджере Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
