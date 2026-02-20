Пролетевший над Россией неизвестный самолёт из США оказался лайнером Мирзиеева
Пролетевший над Россией неизвестный самолёт из США оказался лайнером президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва. Об этом соообщает RT.
Согласно данным сервиса Flightradar, лайнер Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс, вошёл в российское воздушное пространство утром 20 февраля. При этом информация о принадлежности борта и экипаже не отображалась.
В итоге неизвестный борт приземлился в Ташкенте. Оказалось, что это самолёт Мирзиеёва, на котором политик возвращался из США.
Ранее в Росавиации заявили о готовности России к возобновлению прямых рейсов с Соединёнными Штатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
