Пролетевший над Россией неизвестный самолёт из США оказался лайнером Мирзиеева

Согласно данным сервиса Flightradar, лайнер Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс, вошёл в российское воздушное пространство утром 20 февраля. При этом информация о принадлежности борта и экипаже не отображалась.

В итоге неизвестный борт приземлился в Ташкенте. Оказалось, что это самолёт Мирзиеёва, на котором политик возвращался из США.

Ранее в Росавиации заявили о готовности России к возобновлению прямых рейсов с Соединёнными Штатами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».