В России призвали ввести понятие медианной пенсии
20 февраля 202613:36
Александра Веснина
Бюджетная сфера нуждается в значительных улучшениях с точки зрения оплаты труда, заявил в пресс-центре НСН Валерий Рязанский.
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил в пресс-центре НСН, что законодателям стоит задуматься над введением понятия медианной пенсии.
«Безусловно, в страховой системе должен лежать труд, трудовая занятость. Ограничения по трем пенсионным баллам в год для работающих пенсионеров надо снимать. Надо дождаться 2028 года и окончательного выполнения тех изменений, которые были введены в законодательство в 2018 году. Только после этого подходить к анализу ситуации и о чем-то говорить. Я бы советовали нашим законодателям более настойчиво вводить показатель не средней пенсии, а средней медианной пенсии. Это была бы хорошая статистика с точки зрения её объективности», — отметил Рязанский.
По его словам, не менее важно заняться зарплатами в бюджетной сфере.
«В будущем нужно повышать эффективность использования средств пенсионной системы. Эти средства не работают. Они собираются и выплачиваются, потому мы запретили деньги из пенсионной системы вкладывать в какие-то активы. Нужно развивать накопительную систему, включая в нее все институты — работодателя, самого человека и государство. На этих принципах надо развивать накопительные компоненты, которые хорошо будут работать на людей, имеющих среднюю и выше среднего зарплату. Также важно обратить внимание на сами зарплаты, которые очень низкие в бюджетных сферах. Бюджетная сфера нуждается в значительных улучшениях с точки зрения оплаты труда», — сказал собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН напомнила, кому в 2026 году повысят пенсии.
Горячие новости
- Вручать ключ: Что поможет повысить рождаемость в России
- Северо-запад Запорожской области лишился света из-за атак ВСУ
- Музей памяти жертв геноцида советского народа откроют вместо Музея истории ГУЛАГа
- Отказ от сдачи биометрии лишит россиян займов онлайн
- Пролетевший над Россией неизвестный самолёт из США оказался лайнером Мирзиеева
- В России призвали ввести понятие медианной пенсии
- РКН: Telegram создал инфраструктуру по распространению личных данных россиян
- Нереальные стандарты: Зачем россиянам новый ГОСТ на бананы
- Обратная волна: Россиян предупредили о повышении цен на аренду жилья
- Песков: Отношения России и Японии сведены к нулю