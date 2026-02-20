В России призвали ввести понятие медианной пенсии

Бюджетная сфера нуждается в значительных улучшениях с точки зрения оплаты труда, заявил в пресс-центре НСН Валерий Рязанский.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил в пресс-центре НСН, что законодателям стоит задуматься над введением понятия медианной пенсии.

«Безусловно, в страховой системе должен лежать труд, трудовая занятость. Ограничения по трем пенсионным баллам в год для работающих пенсионеров надо снимать. Надо дождаться 2028 года и окончательного выполнения тех изменений, которые были введены в законодательство в 2018 году. Только после этого подходить к анализу ситуации и о чем-то говорить. Я бы советовали нашим законодателям более настойчиво вводить показатель не средней пенсии, а средней медианной пенсии. Это была бы хорошая статистика с точки зрения её объективности», отметил Рязанский.
По его словам, не менее важно заняться зарплатами в бюджетной сфере.

«В будущем нужно повышать эффективность использования средств пенсионной системы. Эти средства не работают. Они собираются и выплачиваются, потому мы запретили деньги из пенсионной системы вкладывать в какие-то активы. Нужно развивать накопительную систему, включая в нее все институты — работодателя, самого человека и государство. На этих принципах надо развивать накопительные компоненты, которые хорошо будут работать на людей, имеющих среднюю и выше среднего зарплату. Также важно обратить внимание на сами зарплаты, которые очень низкие в бюджетных сферах. Бюджетная сфера нуждается в значительных улучшениях с точки зрения оплаты труда», — сказал собеседник НСН.

