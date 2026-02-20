В Раде призвали к отставке Зеленского после отчёта США о коррупции
После информации о коррупционной схеме в «Энергоатоме», которая была озвучена в докладе американского конгресса, президет Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Как пишет RT, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Он указал, что в документе прямо говорится, что к схеме хищений на «Энергоатоме» «причастен бизнес-партнёр Зеленского».
«Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка», - написал парламентарий в своих соцсетях.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал массовую коррупцию на Украине и призвал к проведению выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
