В Раде призвали к отставке Зеленского после отчёта США о коррупции

Он указал, что в документе прямо говорится, что к схеме хищений на «Энергоатоме» «причастен бизнес-партнёр Зеленского».



«Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка», - написал парламентарий в своих соцсетях.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал массовую коррупцию на Украине и призвал к проведению выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».