В Раде призвали к отставке Зеленского после отчёта США о коррупции

После информации о коррупционной схеме в «Энергоатоме», которая была озвучена в докладе американского конгресса, президет Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Как пишет RT, об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В письмах Эпштейна нашли упоминания о коррупции на Украине

Он указал, что в документе прямо говорится, что к схеме хищений на «Энергоатоме» «причастен бизнес-партнёр Зеленского».

«Вы понимаете, что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка», - написал парламентарий в своих соцсетях.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал массовую коррупцию на Украине и призвал к проведению выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ОтставкаВерховная РадаУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры