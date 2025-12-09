Депутат Толмачев объяснил, как помочь детям пережить «развенчание» Деда Мороза

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал «Газете.Ru», как родителям правильно реагировать на ситуацию, когда ребенок неожиданно узнает, что под костюмом Деда Мороза скрывается кто-то из родственников. По его словам, подобное открытие не наносит вреда психике, однако может стать серьезным эмоциональным потрясением и омрачить праздник.

Толмачев отметил, что большинство детей узнают правду о новогоднем волшебнике в младших классах, когда уже способны отличать сказку от реальности. Но если маленький ребенок случайно распознает знакомого под шапкой и бородой, он может болезненно отреагировать — вплоть до слез и разочарования.