Депутат Толмачев объяснил, как помочь детям пережить «развенчание» Деда Мороза
Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев рассказал «Газете.Ru», как родителям правильно реагировать на ситуацию, когда ребенок неожиданно узнает, что под костюмом Деда Мороза скрывается кто-то из родственников. По его словам, подобное открытие не наносит вреда психике, однако может стать серьезным эмоциональным потрясением и омрачить праздник.
Толмачев отметил, что большинство детей узнают правду о новогоднем волшебнике в младших классах, когда уже способны отличать сказку от реальности. Но если маленький ребенок случайно распознает знакомого под шапкой и бородой, он может болезненно отреагировать — вплоть до слез и разочарования.
Депутат подчеркнул, что в такой ситуации важно мягко поддержать малыша. Утешить, объяснить, что под Новый год чудеса возможны и каждый человек может стать волшебником. Родителям, по его словам, стоит учитывать характер ребёнка — чувствительным детям необходима деликатная беседа и объятия, более рассудительные быстро принимают новую информацию, а мечтатели сохраняют веру в праздничное чудо независимо от того, кто исполняет роль Деда Мороза.
Толмачев также предложил превратить ситуацию в позитивный опыт, позволив ребенку самому примерить роль волшебника — вместе подготовить подарки, придумать поздравления и помочь создать новогоднее настроение для всей семьи, передает «Радиоточка НСН».
