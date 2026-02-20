Северо-запад Запорожской области лишился света из-за атак ВСУ

Северо-западная часть Запорожской области лишиласб электричества из-за атак ВСУ. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

После атаки в Белгороде повреждены энергообъекты

Он уточнил, что отключение затронуло Энергодар, село Великая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа и село Малая Белозёрка Васильевского муниципального округа.

«Специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения», - написал глава области в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
