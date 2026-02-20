Северо-запад Запорожской области лишился света из-за атак ВСУ
Северо-западная часть Запорожской области лишиласб электричества из-за атак ВСУ. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он уточнил, что отключение затронуло Энергодар, село Великая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа и село Малая Белозёрка Васильевского муниципального округа.
«Специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения», - написал глава области в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Вручать ключ: Что поможет повысить рождаемость в России
- Северо-запад Запорожской области лишился света из-за атак ВСУ
- Музей памяти жертв геноцида советского народа откроют вместо Музея истории ГУЛАГа
- Отказ от сдачи биометрии лишит россиян займов онлайн
- Пролетевший над Россией неизвестный самолёт из США оказался лайнером Мирзиеева
- В России призвали ввести понятие медианной пенсии
- РКН: Telegram создал инфраструктуру по распространению личных данных россиян
- Нереальные стандарты: Зачем россиянам новый ГОСТ на бананы
- Обратная волна: Россиян предупредили о повышении цен на аренду жилья
- Песков: Отношения России и Японии сведены к нулю