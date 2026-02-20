Песков назвал автоматическим решение о продлении американских санкций
20 февраля 202615:01
Решение о продлении антироссийских санкций США является «достаточно автоматическим». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«А что будет потом, в результате переговорного процесса, уже будем смотреть по результатам», - сказал он на брифинге.
Также представитель Кремля указал, что на этот счёт у Москвы «не было никаких завышенных ожиданий».
Ранее американский лидер Дональд Трамп на год продлил действие санкций, введенных против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Деньги и депрессия»: Финкельштейн объяснил февральское падение музыкального рынка
- Зарплата в 400 тысяч: Автосервисы бьют тревогу из-за нехватки кадров
- От ипотеки до аренды: Какие жилищные льготы готовят для семей
- Умер журналист НСН, театральный обозреватель Михаил Синтин
- Россиянам объяснили, кому грозит «весеннее обострение»
- ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области
- Рост цен в автомастерских не подтолкнет россиян к «гаражным» сервисам
- Игра в рулетку: Туроператоры посоветовали не выбирать стыковочные рейсы
- Поддержка и понимание: Чего не хватает женщине после рождения ребенка
- Песков назвал автоматическим решение о продлении американских санкций