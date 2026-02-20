Песков назвал автоматическим решение о продлении американских санкций

Решение о продлении антироссийских санкций США является «достаточно автоматическим». Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитриев опроверг слухи о контрактах с США в обмен на снятие санкций с России

«А что будет потом, в результате переговорного процесса, уже будем смотреть по результатам», - сказал он на брифинге.

Также представитель Кремля указал, что на этот счёт у Москвы «не было никаких завышенных ожиданий».

Ранее американский лидер Дональд Трамп на год продлил действие санкций, введенных против России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
