Вручать ключ: Что поможет повысить рождаемость в России
Жилищный вопрос остается важным аспектом, на который ориентируются семьи при решении рожать третьего ребенка, рассказала НСН Ольга Ярославская.
Некоторые семьи сегодня не решаются на рождение третьего ребенка из-за жилищного вопроса, заявила в пресс-центре НСН уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Я опрашивала семьи, что останавливает от рождения третьего ребенка. Это, конечно же, жилищный вопрос. Москва этим действительно славится. У нас сложно, дорого и так далее. Вопрос жилищный нужно решать семье. Как только государство вернется к этому вопросу, не просто льготной ипотеки, а, например, с рождением пятого ребенка в роддоме вместе с ребенком вручать ключ от четырехкомнатной квартиры, тогда люди будут рожать», - сказала она.
При этом собеседница НСН подчеркнула, что наибольшая рождаемость сегодня наблюдается в регионах, в которых сразу несколько поколений семьи проживают в одной квартире.
«У нас утрачена многопоколеная семья. Вчера на встрече президента были представлены статистические данные о том, что там, где есть бабушка и дедушка, которые проживают вместе с семьей, те регионы и семьи показывают наибольшую рождаемость. Мы должны вернуться к многопоколенной семье, не сидеть каждый по своим клетушкам. Желание разъехаться как можно раньше должно у нас быть утрачено, как это ни странно. Хорошо, когда есть отдельная квартира, и пожилые родители жили отдельно, но возможность жить вместе – еще лучше. Это говорит о том, что квартиры должны быть большие», - отметила Ярославская.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая допустила, что ставку по льготной семейной ипотеке необходимо увязать с количеством детей. По ее словам, России обсуждается дифференцированный подход к процентной ставке по семейной ипотеке, напоминает «Радиоточка НСН».
