Россиянам посоветовали легально подрабатывать Дедом Морозом
Подрабатывать Дедом Морозом в период новогодних праздников лучше легально. Об этом RT заявила юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
По её словам, ради сезонной работы «ИП открывать глупо», поэтому гражданам подойдёт самозанятость, которую можно бесплатно оформить через «Госуслуги».
«Налог будет 4% с заказов физических лиц и 6% — при заказах от юридических лиц», — указала эксперт.
Георгиева добавила, что при отсутствии какого-либо статуса, налоговики могут заинтересоваться происхождением доходов.
Ранеезамруководителя мультисемейного офиса «БКС Мир инвестиций» Арман Манукян заявил, что отмена режима самозанятости приведёт к тому, что часть граждан, уплачивавших налог на профессиональный доход, поднимут цены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не ремонтировали с XVI века»: Деревня Боловино завязла в грязи
- Рябков предупредил об обострении ситуации в случае отказа США от ДСНВ
- «Чао, пупсик!»: Милонов назвал, каким артистам не простят отъезд из России
- Огонь зимней Олимпиады-2026 зажгли в Греции
- Укулеле и флейта: Какой музыкальный инструмент подарить на Новый год
- Черный заказ: Откуда в интернете информация для «пробива» человека
- «Пупупу»: Портал «Грамота.ру» назвал претендентов на звание «Слово года-2025»
- Россиянам рассказали, где можно наткнуться на нелегальную «ювелирку»
- Россиянам посоветовали легально подрабатывать Дедом Морозом
- Подорожали на 10%: Сколько стоят виниловые проигрыватели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru