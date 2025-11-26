Россиянам посоветовали легально подрабатывать Дедом Морозом

По её словам, ради сезонной работы «ИП открывать глупо», поэтому гражданам подойдёт самозанятость, которую можно бесплатно оформить через «Госуслуги».

«Налог будет 4% с заказов физических лиц и 6% — при заказах от юридических лиц», — указала эксперт.

Георгиева добавила, что при отсутствии какого-либо статуса, налоговики могут заинтересоваться происхождением доходов.

Ранеезамруководителя мультисемейного офиса «БКС Мир инвестиций» Арман Манукян заявил, что отмена режима самозанятости приведёт к тому, что часть граждан, уплачивавших налог на профессиональный доход, поднимут цены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

