Почему молодежь не решается на рождение детей
Если представители молодого поколения будут знать, что близкие всегда поддержат их в стремлении завести семью, рождение ребенка перестанет быть поводом для испуга, сказал НСН Иван Новиков.
Важно, чтобы российская молодежь понимала, что старшее поколение и близкое окружение готово поддержать их в решении завести семью и родить детей, заявил в пресс-центре НСН сенатор Российской Федерации от Архангельской области, член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков.
«Экономические меры поддержки и семейно-центричная политика государства – поддерживающая инфраструктура. Но надо работать с таким тонким неоднозначным материалом, как мировозренческие установки молодежи. Как сделать так, чтобы для молодых девчонок и ребят, которые поступают в институт или заканчивают его, понятия семьи, брака, рождения первого ребенка не было поводом для испуга, а было поводом для гордости. Если дома и мама, и папа, и бабушка, и коллеги на работе будут говорить: «Собрались за ребенком? Молодцы. Мы вас поддержим, будем вами гордиться, обеспечим такие-то услуги», - это важный момент», - заметил он.
По словам собеседника, этот вопрос невозможно решить с помощью только одного инструмента.
«Сегодня идет дискуссия о внедрении предмета семьеведения в школе. Есть опыт внедрения, но это очень тонкая материя. Сложно одним - двумя инструментами добиться результата. Конечно, требуется консолидация общества в целом, не только СМИ, но литература, культура, искусство. Все, что формирует ценностную картину мира отдельно взятой личности, по всем каналам должно проходить, что большая российская семья – счастья, опора, твой круг доверия, люди, которые никогда не бросят, всегда помогут. И вообще иметь детей – огромное счастье», - уточнил он.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила «Радиоточке НСН», что наибольшая рождаемость сегодня наблюдается в регионах, в которых сразу несколько поколений семьи проживают в одной квартире.
Горячие новости
- Только в 30 лет: В России повысился возраст рождения первого ребенка
- Минпромторг: В России снижаются объемы параллельного импорта
- «Деньги и депрессия»: Финкельштейн объяснил февральское падение музыкального рынка
- Зарплата в 400 тысяч: Автосервисы бьют тревогу из-за нехватки кадров
- От ипотеки до аренды: Какие жилищные льготы готовят для семей
- Умер журналист НСН, театральный обозреватель Михаил Синтин
- Россиянам объяснили, кому грозит «весеннее обострение»
- ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области
- Рост цен в автомастерских не подтолкнет россиян к «гаражным» сервисам
- Игра в рулетку: Туроператоры посоветовали не выбирать стыковочные рейсы