Почему молодежь не решается на рождение детей

«Экономические меры поддержки и семейно-центричная политика государства – поддерживающая инфраструктура. Но надо работать с таким тонким неоднозначным материалом, как мировозренческие установки молодежи. Как сделать так, чтобы для молодых девчонок и ребят, которые поступают в институт или заканчивают его, понятия семьи, брака, рождения первого ребенка не было поводом для испуга, а было поводом для гордости. Если дома и мама, и папа, и бабушка, и коллеги на работе будут говорить: «Собрались за ребенком? Молодцы. Мы вас поддержим, будем вами гордиться, обеспечим такие-то услуги», - это важный момент», - заметил он.

По словам собеседника, этот вопрос невозможно решить с помощью только одного инструмента.

«Сегодня идет дискуссия о внедрении предмета семьеведения в школе. Есть опыт внедрения, но это очень тонкая материя. Сложно одним - двумя инструментами добиться результата. Конечно, требуется консолидация общества в целом, не только СМИ, но литература, культура, искусство. Все, что формирует ценностную картину мира отдельно взятой личности, по всем каналам должно проходить, что большая российская семья – счастья, опора, твой круг доверия, люди, которые никогда не бросят, всегда помогут. И вообще иметь детей – огромное счастье», - уточнил он.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила «Радиоточке НСН», что наибольшая рождаемость сегодня наблюдается в регионах, в которых сразу несколько поколений семьи проживают в одной квартире.

