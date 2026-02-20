Музей памяти жертв геноцида советского народа откроют вместо Музея истории ГУЛАГа

Сообщается, что новая экспозиция будет охватывать «все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны». Основой для неё станут архивные материалы проекта «Без срока давности».

Возглавит новое учреждение директор музея «Смоленская крепость» Наталья Калашникова, которая указала, что экспозиция «объединит разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей».

«Одна из ключевых задач музея — сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях», — заключила она.

