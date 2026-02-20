Музей памяти жертв геноцида советского народа откроют вместо Музея истории ГУЛАГа
В Москве на месте Музея истории ГУЛАГа откроют первый национальный музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.
Сообщается, что новая экспозиция будет охватывать «все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны». Основой для неё станут архивные материалы проекта «Без срока давности».
Возглавит новое учреждение директор музея «Смоленская крепость» Наталья Калашникова, которая указала, что экспозиция «объединит разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей».
«Одна из ключевых задач музея — сформировать у современного поколения стойкое неприятие нацизма в любых его проявлениях», — заключила она.
Ранее в Москве в государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина впервые за 40 лет открылась выставка работ Марка Шагала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Вручать ключ: Что поможет повысить рождаемость в России
- Северо-запад Запорожской области лишился света из-за атак ВСУ
- Музей памяти жертв геноцида советского народа откроют вместо Музея истории ГУЛАГа
- Отказ от сдачи биометрии лишит россиян займов онлайн
- Пролетевший над Россией неизвестный самолёт из США оказался лайнером Мирзиеева
- В России призвали ввести понятие медианной пенсии
- РКН: Telegram создал инфраструктуру по распространению личных данных россиян
- Нереальные стандарты: Зачем россиянам новый ГОСТ на бананы
- Обратная волна: Россиян предупредили о повышении цен на аренду жилья
- Песков: Отношения России и Японии сведены к нулю