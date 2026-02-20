Около 25% МФО рискует уйти с рынка, поскольку не смогут выполнить новые требования закона, сообщают «Известия». С 1 марта для получения займа онлайн в микрофинансовых компаниях россияне обязаны подтверждать личность по биометрии. Однако, по данным издания, далеко не все игроки на рынке МФО готовы к этим изменениям, внедрение сервиса стоит не менее 30 млн рублей. Однако Мехтиев усомнился, что возможно столь значительное снижение числа МФО на рынке.

«Микрофинансовые организации делятся на микрофинансовы компании и микрокредитные компании. С 1 марта микрофинансовые компании, то есть не все МФО, обязаны выдавать займы в онлайн только с использованием биометрии. С 1 марта 2027 года уже все МФО будут обязаны использовать биометрию. Займы в онлайн по последним опубликованным данным ЦБ составляют около 82% выдачи рынка МФО. Но также из 100% только приблизительно 32% выдают микрофинансовые компании. У микрофинансовых компаний всегда есть аффилированные микрокредитные компании, поэтому падения выдач с 1 марта 2026 года не произойдет в столь значительном масштабе, как некоторые пытаются сказать. Если люди не будут сдавать биометрию, это не значит, что они не могут прийти в офис, предъявить паспорт и получить займ без биометрии офлайн», - объяснил он.