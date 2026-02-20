Отказ от сдачи биометрии лишит россиян займов онлайн
МФО готовы выдавать займы онлайн по биометрии, однако, по разным подсчетам, лишь 7-9 миллионов россиян сегодня предоставили в базу подобные данные, сказал НСН Эльман Мехтиев.
С 1 марта 2026 года лишь часть МФО будет выдавать займы онлайн только по биометрии, при этом россияне смогут получить займ в офисе и без предоставления этих данных, заявил в беседе с НСН генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Около 25% МФО рискует уйти с рынка, поскольку не смогут выполнить новые требования закона, сообщают «Известия». С 1 марта для получения займа онлайн в микрофинансовых компаниях россияне обязаны подтверждать личность по биометрии. Однако, по данным издания, далеко не все игроки на рынке МФО готовы к этим изменениям, внедрение сервиса стоит не менее 30 млн рублей. Однако Мехтиев усомнился, что возможно столь значительное снижение числа МФО на рынке.
«Микрофинансовые организации делятся на микрофинансовы компании и микрокредитные компании. С 1 марта микрофинансовые компании, то есть не все МФО, обязаны выдавать займы в онлайн только с использованием биометрии. С 1 марта 2027 года уже все МФО будут обязаны использовать биометрию. Займы в онлайн по последним опубликованным данным ЦБ составляют около 82% выдачи рынка МФО. Но также из 100% только приблизительно 32% выдают микрофинансовые компании. У микрофинансовых компаний всегда есть аффилированные микрокредитные компании, поэтому падения выдач с 1 марта 2026 года не произойдет в столь значительном масштабе, как некоторые пытаются сказать. Если люди не будут сдавать биометрию, это не значит, что они не могут прийти в офис, предъявить паспорт и получить займ без биометрии офлайн», - объяснил он.
По словам собеседника НСН компании готовы к работе с биометрией, однако сами россияне не доверяют этой технологии.
«По данным в разных источниках, от 12 до 15 миллионов граждан Российской Федерации являются заемщиками в МФО. Хотя бы один кредит есть у 42 млн в нашей стране. На данный момент в базе единой биометрической системы от 7 до 9 миллионов человек. Подавляющее большинство – иностранные граждане, которым нужно было сдать биометрию, чтобы получить SIM-карту. Основная проблема не в том, что МФО не готовы к этому, если захотят остаться в бизнесе – пойдут и сделают. Основная проблема в том, что население боится биометрии. Однако выбор очень простой – хотите получить деньги в долг быстро – сдавайте биометрию. Биометрия – выгодно. Те, кто говорят, что вашу биометрию украдут, спросите, почему они так говорят», - заявил он.
В декабре 2025 года депутаты Госдумы приняли законопроект, ужесточающий правила выдачи микрозаймов в России. В частности, с 1 января 2027 года микрофинансовые организации (МФО) смогут выдать новый потребительский заем только по прошествии четырёх дней после полного погашения предыдущего, напоминает «Радиоточка НСН».
