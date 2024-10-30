Дискриминация? Мусульмане требуют вернуть хиджабы в школы Владимирской области
Депутаты ГД от Чечни и Владимирской области решили добиться отмены запрета на ношение хиджаба, который ввели в области на днях. Муфтий Чечни назвал запрет противоречащим Конституции, а федеральные власти опасаются за нацбезопасность.
Депутаты Госдумы от Чеченской Республики и Владимирской области обсудили запрет на хиджабы в школах области и решили добиться его отмены, сообщил парламентарий Адам Делимханов по итогам встречи в своем Telegram-канале.
«Нет сомнений, мы добьемся отмены этого запрета и будем в полной мере отстаивать права мусульман», – сказал он.
Делимханов назвал такой запрет нарушением Конституции в области свободы на вероисповедание.
«Никаб – женская одежда, закрывающая лицо, тогда как хиджаб не закрывает лицо. Никаб – мы сами не одобряем, а что касается хиджаба – это религиозная обязанность мусульманки», – подчеркнул парламентарий.
Ранее министерство образования и молодежной политики Владимирской области дополнило типовые требования к одежде обучающихся пунктом о запрете хиджабов, никабов и других элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность учеников. Приказ министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 22 октября опубликован на портале правовой информации.
ДИСКРИМИНАЦИЯ И НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА?
Запрет на ношение религиозной одежды обучающимися вызвал негативную реакцию мусульманской общины. В Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) 28 октября заявили, что такой запрет направлен на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. Там усмотрели в запрете нарушение закона о равенстве прав и свобод (статья 136 Уголовного кодекса РФ).
«Надеемся, что это лишь по причине недостаточной его проработки составителями документа, а не целенаправленные действия против мусульман, направленные на дискриминацию», – говорится в Telegram-канале центра.
Пресс-служба КЦМСК напомнила важность традиционного женского одеяния для мусульман.
«Это не просто религиозная одежда, это не религиозный атрибут – это ежедневная традиционная одежда мусульманки – символ ее чести и достоинства», – говорится в сообщении центра.
В свою очередь муфтий Чечни, советник главы республики Салах Межиев 28 октября заявил, что запрет ношения хиджабов и никабов в школах противоречит Конституции. Он напомнил, что она гарантирует права на свободу вероисповедания. По словам муфтия, недоумение также вызывает, что в документе особо отмечается запрет только исламской религиозной одежды.
Межиев подчеркнул, что хиджаб символизирует благочестие и важен в исламской культуре, поскольку религия предписывает мусульманкам закрывать одеждой все части тела, кроме лица, кистей и ступней, а ношение хиджаба разрешено законом. Также муфтий не согласился с позицией тех, кто призывает к запрету хиджабов в интересах национальной безопасности. Он считает такую аргументацию незаконной и недостоверной.
Кроме того, Межиев предложил сторонникам запрета хиджабов ради нацбезопасности принять участие в спецоперации на Украине, «взяв пример с тысяч бойцов, исповедующих ислам».
ЧТО СТАЛО ТОЛЧКОМ К ЗАПРЕТУ НИКАБОВ
Дискуссия о запрете никабов в России возобновилась после июньского теракта в Дагестане. Тогда, вечером 23 июня, боевики напали на православные храмы, синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 20 человек. За запрет никабов выступили в том числе глава республики Сергей Меликов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Меликов отмечал, что под никабом могут скрываться мужчины, а женщины – проносить запрещенные предметы.
Опрос Russian Field показывал, что две трети россиян (66%) поддержали бы запрет на ношение никабов в общественных местах, против этого решения высказались 23%. Еще 10% респондентов затруднились с ответом, а 1% отвечать отказался. Меньше всего ограничения поддержала бы молодежь (49%), больше всего сторонников идеи среди россиян от 60 лет и старше (74%).
Власти Владимирской области 30 октября выступили с подробными разъяснениями причин введенного запрета на ношение в школах региона никабов и хиджабов. Чиновники напомнили о светских принципах России и уточнили, что ограничение в школах введено по просьбам родителей. Владимирские чиновники также сослались на Конституцию РФ.
«В соответствии с Конституцией нашей страны Россия является светским государством», – напомнил вице-губернатор Владимир Куимов.
Он подчеркнул, что приказ регионального министерства образования и молодежной политики не относится к религиозным школам, при этом для вузов и колледжей указание носит рекомендательный характер. Кроме того, чиновник отметил, что «родители заостряли на ношении хиджабов внимание». Он дал понять, что отказ от религиозной одежды в некоторых случаях поможет избежать буллинга.
Куимов добавил, что перед принятием приказа было проведено «множество консультаций с коллегами из разных ведомств».
РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ И МНЕНИЕ ПУТИНА
В мае вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил дать право муниципалитетам и школам вводить локальный запрет на религиозную одежду, частично или полностью закрывающую лицо. Соответствующий законопроект он вносил в нижнюю палату парламента. Идею резко критиковал депутат Госдумы Адам Делимханов.
Делимханов посчитал, что Даванков хочет запретить гражданам «исполнять религиозные предписания». Тогда он также усмотрев в этом противоречие Конституции РФ. В ответ Даванков сослался на позицию Верховного суда РФ от 2015 года, которая позволяет устанавливать запреты в школах, поскольку образование в России является светским. Кабмин РФ в сентябре не поддержал законопроект Даванкова, отметив, что документ нуждается в «существенной доработке».
Член комитета Государственной думы РФ по просвещению Анатолий Вассерман также считает, что запрет хиджабов в школах Владимирской области не ограничивает свободу вероисповедания. Он напомнил, что в священных текстах ислама, например в Коране, не содержится прямого указания, что нужно хотя бы частично закрывать тело.
«Да, требуется, чтобы люди одевались скромно. Причем это касается и мужчин, и женщин. Но не конкретизируется, что считать скромным», – объяснил парламентарий в беседе с изданием «Ридус».
Депутат отметил, что в исламе больше чтят традиции, однако в случае с хиджабами речь идет именно об уважении, а не обязательстве.
При этом еще в 2012 году президент РФ Владимир Путин высказывался против обязательного ношения хиджабов в школах. В 2013 году глава государства говорил, что в ношении хиджабов в образовательных учреждениях нет «ничего хорошего», это не является и национальной особенностью мусульманских регионов России.
В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что интересы безопасности должны превалировать над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов. По его словам, сейчас такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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