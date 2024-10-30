Дискриминация? Мусульмане требуют вернуть хиджабы в школы Владимирской области

В свою очередь муфтий Чечни, советник главы республики Салах Межиев 28 октября заявил, что запрет ношения хиджабов и никабов в школах противоречит Конституции. Он напомнил, что она гарантирует права на свободу вероисповедания. По словам муфтия, недоумение также вызывает, что в документе особо отмечается запрет только исламской религиозной одежды.

Межиев подчеркнул, что хиджаб символизирует благочестие и важен в исламской культуре, поскольку религия предписывает мусульманкам закрывать одеждой все части тела, кроме лица, кистей и ступней, а ношение хиджаба разрешено законом. Также муфтий не согласился с позицией тех, кто призывает к запрету хиджабов в интересах национальной безопасности. Он считает такую аргументацию незаконной и недостоверной.

Кроме того, Межиев предложил сторонникам запрета хиджабов ради нацбезопасности принять участие в спецоперации на Украине, «взяв пример с тысяч бойцов, исповедующих ислам».

ЧТО СТАЛО ТОЛЧКОМ К ЗАПРЕТУ НИКАБОВ

Дискуссия о запрете никабов в России возобновилась после июньского теракта в Дагестане. Тогда, вечером 23 июня, боевики напали на православные храмы, синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 20 человек. За запрет никабов выступили в том числе глава республики Сергей Меликов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Меликов отмечал, что под никабом могут скрываться мужчины, а женщины – проносить запрещенные предметы.

Опрос Russian Field показывал, что две трети россиян (66%) поддержали бы запрет на ношение никабов в общественных местах, против этого решения высказались 23%. Еще 10% респондентов затруднились с ответом, а 1% отвечать отказался. Меньше всего ограничения поддержала бы молодежь (49%), больше всего сторонников идеи среди россиян от 60 лет и старше (74%).

Власти Владимирской области 30 октября выступили с подробными разъяснениями причин введенного запрета на ношение в школах региона никабов и хиджабов. Чиновники напомнили о светских принципах России и уточнили, что ограничение в школах введено по просьбам родителей. Владимирские чиновники также сослались на Конституцию РФ.