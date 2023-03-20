Родительские комитеты предложили законодательно закрепить право детей на ношение хиджаба

Нужно с уважением относиться к праву верующих носить религиозную одежду, ничего плохого в этом нет. Об этом НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

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Ранее сообщалось, что парламент Ингушетии внесет в Госдуму законопроект, закрепляющий право учащихся носить религиозную одежду (хиджаб) в образовательных учреждениях. Инициатива получила единогласную поддержку депутатов в регионе. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». «Ношение мусульманского платка где бы то ни было — неотъемлемая часть гарантированного Конституцией права российских граждан на свободу вероисповедания», — полагают в регионе. Сейчас дресс-код учащихся определяют руководители школ и вузов. Леткова поддержала инициативу депутатов.

«У нас этот вопрос поднимается не первый год. В Конституции есть норма, защищающая право граждан на религиозные убеждения. Если ислам предполагает, чтобы женщина была с покрытой головой, ничего плохого в этом нет. Есть же у православных, например, традиция носить крест», — сказала Леткова.

Собеседница НСН отметила, что несколько лет назад по этому вопросу была довольно острая дискуссия.

«Возможно, были какие-то частные случаи дискриминации, которые привели к тому, что это выплеснулось в медиасреду и спровоцировало дискуссию в обществе. Тогда эти споры сошли на нет. Но этот законопроект, полагаю, имеет право на существование. Есть смысл развить конституционные нормы в законе образования, сделать их реально работающими. Нужно возвращаться к традиционным ценностям, в том числе посредством религии и культуры, а не только декларировать их. У нас многонациональная и многорелигиозная страна. Можно это объяснить и детям в школе, у нас для этого даже есть специальные уроки. Приучать стоит и общество в целом, что у каждого могут быть свои убеждения» — добавила она.

В заключение председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ выразила уверенность, что законодательное закрепление таких норм могло бы предупредить возможные конфликты в обществе.

Ранее турецкий политолог Исмаил Тогрул связал вопрос ношения хиджаба в Турции с грядущими выборами.

