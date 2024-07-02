Муфтий Дагестана объяснил разницу между хиджабом и никабом

«В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами — мужчина или женщина», — сказано в сообщении.

Ранее муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев заявил, что вынесет фетву о запрете никаба. Фетва в исламе означает решение по какому-либо вопросу, которое выносит руководство духовного управления мусульман, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

