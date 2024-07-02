Муфтий Дагестана объяснил разницу между хиджабом и никабом

Хиджаб — это одежда, которая закрывает всё тело, кроме лица и кистей рук. Никаб — это то, что полностью скрывает лицо, оставляя лишь щель для глаз, сообщает в Telegram Муфтият Дагестана во избежание путаницы.

Глава Дагестана выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности

«В никабе вы сможете даже не узнать, кто перед вами — мужчина или женщина», — сказано в сообщении.

Ранее муфтий Дагестана Ахмед Абдуллаев заявил, что вынесет фетву о запрете никаба. Фетва в исламе означает решение по какому-либо вопросу, которое выносит руководство духовного управления мусульман, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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