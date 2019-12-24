Директор библиотеки МГУ выбросит книгу историка Соколова

Ранее стало известно, что работа Соколова есть в объявленном МГУ тендере на покупку печатной продукции. Мосягин заявил телеканалу «360», что отказаться от этого лота уже нельзя – тогда не будут куплены и тысячи других книг. Он пообещал лично выбросить книгу Соколова, когда она поступит в библиотеку.

Историка Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Ученый сознался, что выстрелил в неё из обреза, а потом расчленил тело и попытался избавиться от него. Соколов останется под арестом как минимум до 24 декабря.

Соколов и Ещенко жили вместе пять лет. В «письме-исповеди» историк рассказал, что за это время «ее и пальцем не тронул», а скандалы у них были редкими.

На пресс-конференции в НСН адвокат ученого Александр Почуев сообщил, что его подзащитный раскаивается и пишет автобиографическую книгу, посвященную Анастасии.

