Директор библиотеки МГУ выбросит книгу историка Соколова
Директор библиотеки МГУ Вячеслав Мосягин считает нонсенсом повышенный интерес к приобретению книги экс-доцента СПбГУ Олега Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа».
Ранее стало известно, что работа Соколова есть в объявленном МГУ тендере на покупку печатной продукции. Мосягин заявил телеканалу «360», что отказаться от этого лота уже нельзя – тогда не будут куплены и тысячи других книг. Он пообещал лично выбросить книгу Соколова, когда она поступит в библиотеку.
Историка Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Ученый сознался, что выстрелил в неё из обреза, а потом расчленил тело и попытался избавиться от него. Соколов останется под арестом как минимум до 24 декабря.
Соколов и Ещенко жили вместе пять лет. В «письме-исповеди» историк рассказал, что за это время «ее и пальцем не тронул», а скандалы у них были редкими.
На пресс-конференции в НСН адвокат ученого Александр Почуев сообщил, что его подзащитный раскаивается и пишет автобиографическую книгу, посвященную Анастасии.
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