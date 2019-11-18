Историк-потрошитель Соколов оказался пьяницей и дебоширом

Он рассказал, что на всех мероприятиях где был замечен доцент, тот «безобразно напивался и вел себя агрессивно». Однако в то же время историк Матлин отметил, что несмотря на это умалять достоинства Соколова как историка не стоит, сообщает Ura.ru.

Ранее адвокат доцента и историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки, заявил, что его подзащитный может «потерять рассудок». В связи с этим предпринимаются попытки сохранить психоэмоциональное состояние историка. Доктор психологических наук, профессор Высшей школы экономики Андрей Подольский в беседе с НСН высказал мнение, что адвокат преувеличивает опасность состояния Соколова.

