Депутат Госдумы попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации педагогам начальной и средней школы. Об этом сообщили РИА Новости.
Депутат обратилась с подобной инициативой, так как убеждена, что образовательный процесс не должен прерываться.
Также Лантратова посетовала на нехватку мужчин-учителей в России. По мнению депутата, эти негативно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, в том числе, и тех, кто растет в неполных семьях.
Ранее был опубликован список специальностей для айтишников, которым положена отсрочка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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