Депутат Госдумы попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации педагогам начальной и средней школы. Об этом сообщили РИА Новости.

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Депутат обратилась с подобной инициативой, так как убеждена, что образовательный процесс не должен прерываться.

Также Лантратова посетовала на нехватку мужчин-учителей в России. По мнению депутата, эти негативно сказывается на психологическом здоровье мальчиков, в том числе, и тех, кто растет в неполных семьях.

Ранее был опубликован список специальностей для айтишников, которым положена отсрочка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаМобилизацияУчителя
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