СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов

Минтранс России обратился в Минобороны с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для пилотов и инженеров гражданской авиации. Об этом пишут Известия со ссылкой на источники.

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Как отметил один из собеседников издания, министр транспорта Виталий Савельев направил обращение о брони для ключевых специалистов гражданской авиации (ГА) главе Минобороны Сергею Шойгу. По словам другого источника, Минтранс получил принципиальное согласие по данному вопросу, и организациям ГА поручили подготовить перечни профессий по частичной мобилизации. Отмечается, что отсрочку смогут получить пилоты и технические специалисты.

Ранее профильная авиационная Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс об отсрочке от призыва для всех сотрудников авиапромышленности, напоминает РЕН ТВ. В АЭВТ подчеркнули, что закон о воинской обязанности освобождает от призыва на военные сборы летно-технический состав, рабочих и служащих авиационного и железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки или занятых обслуживанием и ремонтом техники. Тем не менее, сотрудники авиапредприятий получали повестки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АвиацияМобилизацияМинтранс
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