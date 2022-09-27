СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов
Минтранс России обратился в Минобороны с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для пилотов и инженеров гражданской авиации. Об этом пишут Известия со ссылкой на источники.
Как отметил один из собеседников издания, министр транспорта Виталий Савельев направил обращение о брони для ключевых специалистов гражданской авиации (ГА) главе Минобороны Сергею Шойгу. По словам другого источника, Минтранс получил принципиальное согласие по данному вопросу, и организациям ГА поручили подготовить перечни профессий по частичной мобилизации. Отмечается, что отсрочку смогут получить пилоты и технические специалисты.
Ранее профильная авиационная Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс об отсрочке от призыва для всех сотрудников авиапромышленности, напоминает РЕН ТВ. В АЭВТ подчеркнули, что закон о воинской обязанности освобождает от призыва на военные сборы летно-технический состав, рабочих и служащих авиационного и железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки или занятых обслуживанием и ремонтом техники. Тем не менее, сотрудники авиапредприятий получали повестки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,8 млн+40 188 / сут.
Умерли
387 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
19,8 млн+44 257 / сут.
- Минфин предложил повысить минимальные цены на крепкий алкоголь
- Токаев: бегущим от мобилизации россиянам Казахстан окажет помощь
- «НАТО проглотит»: Медведев порассуждал о ядерном ударе по Украине
- В миротворческих миссиях Россия может начать использовать любых военнослужащих
- Мобилизационный пункт развернут на КПП на границе с Грузией
- СМИ: Минтранс попросил об отсрочке от частичной мобилизации для авиаторов
- Депутат Госдумы попросила предоставить учителям отсрочку от мобилизации
- СМИ: Падение давления в «Северных потоках» могло произойти из-за диверсии
- Главком ВСУ назвал начальника Генштаба РФ «умнейшим из людей»
- ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru