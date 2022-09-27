Опубликован список специальностей, которым положена отсрочка
Минцифры России обнародовало список из специальностей и приоритетных направлений подготовки высшего образования, подходящих под критерии освобождения от частичной мобилизации для специалистов IT и связи.
Перечень состоит из 195 пунктов и опубликован в Telegram ведомства. Отмечается, что список составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний.
В Минцифры уточнили, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва, «необходимо также выполнять критически важные функции».
Ранее Минцифры заявило, что откроет форму подачи заявлений на получение отсрочки от мобилизации для специалистов IT-компаний 27 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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