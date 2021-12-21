Диетолог рассказала об опасности поздних ужинов и обезвоживания

Недостаток воды в организме, а также поздние ужины могут быть крайне опасны для здоровья, сообщает телеканал «360» со ссылкой на врача-диетолога Лизу Янг.

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По ее словам, это особенно плохо для людей старше 60 лет, передает Nation News со ссылкой на Eat This, Not That!.

Как отметила эксперт, привычка пить недостаточное количество воды является одной из самых опасных для здоровья человека. При этом у пожилых людей чувство жажды может притупляться.

Также Янг призвала обратить внимание и на то, в какое время происходит последний за день прием пищи. Если принимать вредную пищу перед отходом ко сну, то можно столкнуться с набором лишнего веса, а также с сахарным диабетом.

Многие привыкли не есть довольно долгий промежуток времени в ожидании новогоднего застолья, но это вредно для организма, заявила профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН.

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ФОТО: pixabay.com
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