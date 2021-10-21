Названы лучшие продукты для ужина

Стало известно, какие продукты полезно есть на ужин, сообщают «Известия» со ссылкой на диетолога Елену Тай.

Диетолог раскрыл «золотое правило» любой диеты

По ее словам, в последний прием пищи желательно включить растительные продукты, например бобовые — горох, чечевица и фасоль, а также хумус. Нерастворимые волокна данных продуктов позволят положительно повлиять на микрофлору пищеварительной системы».

Как сообщалось ранее, отказ от ужина может навредить мышечной ткани, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, если между приёмами пищи делать большие перерывы, в том числе прекращать есть задолго до ночного сна, то человеку будет голодно, это нарушит нормальную работу всего организма, и к утру может образоваться дефицит энергии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Еда
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры