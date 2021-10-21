Названы лучшие продукты для ужина

По ее словам, в последний прием пищи желательно включить растительные продукты, например бобовые — горох, чечевица и фасоль, а также хумус. Нерастворимые волокна данных продуктов позволят положительно повлиять на микрофлору пищеварительной системы».

Как сообщалось ранее, отказ от ужина может навредить мышечной ткани, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, если между приёмами пищи делать большие перерывы, в том числе прекращать есть задолго до ночного сна, то человеку будет голодно, это нарушит нормальную работу всего организма, и к утру может образоваться дефицит энергии.

