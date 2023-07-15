Детская «неожиданность». У Байдена усмотрели сексуальную патологию к детям

По данным СМИ, инцидент произошел, когда политик приветствовал сотрудников посольства и их семьи перед посадкой на самолет. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как Байден наклоняется к сидящей на руках у матери девочке и пытается укусить ее за плечо.

Признаки патологии усмотрела в поведении президента США Джо Байдена, попытавшегося укусить девочку, психолог Елена Русинова. Об этом она заявила изданию «Известия».

Специалист считает, что американский лидер проявляет внимание к детям в довольно странной и неоднозначной форме.