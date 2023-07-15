Детская «неожиданность». У Байдена усмотрели сексуальную патологию к детям
Президент США Джо Байден проявляет патологическое внимание к детям с сексуальным подтекстом, считает психолог.
Президент США Джо Байден попытался укусить маленькую девочку за плечо во время отъезда из Хельсинки. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным СМИ, инцидент произошел, когда политик приветствовал сотрудников посольства и их семьи перед посадкой на самолет. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как Байден наклоняется к сидящей на руках у матери девочке и пытается укусить ее за плечо.
Признаки патологии усмотрела в поведении президента США Джо Байдена, попытавшегося укусить девочку, психолог Елена Русинова. Об этом она заявила изданию «Известия».
Специалист считает, что американский лидер проявляет внимание к детям в довольно странной и неоднозначной форме.
«Это не совсем тот контекст, который должен был бы проявлять взрослый человек, по отношению к ребенку. Здесь, скорее всего, присутствует какой-то сексуальный подтекст. Это уже патологическая сторона вопроса. Я думаю, что это даже очевидно», — отметила Русинова.
Журналистка DC Patriot Минди Робинсон в ноябре прошлого года раскритиковала американского президента Джо Байдена, который заглянул в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет, сообщает РИА Новости.
Снимки с участием главы государства опубликовало в соцсетях местное издание Nantucket Current. Президент подошел к витрине магазина, застыл в ожидании совместного снимка и улыбнулся. Удивленные дети, увидев главу Белого дома, сделали селфи.
Как считает журналистка, на опубликованных кадрах Байден выглядит «пугающе».
«Как в фильме ужасов, кто-нибудь спасите детей», — написала Робинсон в комментариях к публикации.
Возрастные изменения в организме человека не означают, что у него имеются серьезные психические отклонения, заявила психотерапевт Елизавета Жесткова.
Жесткова отметила, что пока не видит у главы Белого дома серьезных отклонений, которые могут нести опасность для других людей.
«Те основания, которые позволяют нам думать о том, что у человека есть когнитивные снижения, не вызывают серьезных опасений», - приводит мнение эксперта газета «Вечерняя Москва».
По ее словам, с возрастом у пожилых людей может меняться характер. Об этом и свидетельствует поведение Байдена, резюмировала Жесткова.
Бывший врач Белого дома Ронни Джексон сообщил, что изменения в когнитивных функциях президента США Джо Байдена несут опасность для государства и могут привести страну к войне с Россией и Китаем.
Президент США Джо Байден вряд ли переживет второй срок, считает кандидат в главы государства, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Об этом политик заявила в интервью Fox News.По словам политика, «маловероятно», что Байден доживет до 86 лет. Как отметили обозреватели Fox News, работа на посту президента крайне напряженная, и Байдену могут грозить серьезные проблемы со здоровьем.
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