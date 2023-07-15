Детская «неожиданность». У Байдена усмотрели сексуальную патологию к детям

Президент США Джо Байден проявляет патологическое внимание к детям с сексуальным подтекстом, считает психолог.

Президент США Джо Байден попытался укусить маленькую девочку за плечо во время отъезда из Хельсинки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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По данным СМИ, инцидент произошел, когда политик приветствовал сотрудников посольства и их семьи перед посадкой на самолет. На опубликованных телеканалом кадрах видно, как Байден наклоняется к сидящей на руках у матери девочке и пытается укусить ее за плечо.

Признаки патологии усмотрела в поведении президента США Джо Байдена, попытавшегося укусить девочку, психолог Елена Русинова. Об этом она заявила изданию «Известия».

Специалист считает, что американский лидер проявляет внимание к детям в довольно странной и неоднозначной форме.

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«Это не совсем тот контекст, который должен был бы проявлять взрослый человек, по отношению к ребенку. Здесь, скорее всего, присутствует какой-то сексуальный подтекст. Это уже патологическая сторона вопроса. Я думаю, что это даже очевидно», — отметила Русинова.

Журналистка DC Patriot Минди Робинсон в ноябре прошлого года раскритиковала американского президента Джо Байдена, который заглянул в окно к девочкам во время рабочего визита на остров Нантакет, сообщает РИА Новости.

Снимки с участием главы государства опубликовало в соцсетях местное издание Nantucket Current. Президент подошел к витрине магазина, застыл в ожидании совместного снимка и улыбнулся. Удивленные дети, увидев главу Белого дома, сделали селфи.

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Как считает журналистка, на опубликованных кадрах Байден выглядит «пугающе».

«Как в фильме ужасов, кто-нибудь спасите детей», — написала Робинсон в комментариях к публикации.

Возрастные изменения в организме человека не означают, что у него имеются серьезные психические отклонения, заявила психотерапевт Елизавета Жесткова.

Жесткова отметила, что пока не видит у главы Белого дома серьезных отклонений, которые могут нести опасность для других людей.

«Те основания, которые позволяют нам думать о том, что у человека есть когнитивные снижения, не вызывают серьезных опасений», - приводит мнение эксперта газета «Вечерняя Москва».

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По ее словам, с возрастом у пожилых людей может меняться характер. Об этом и свидетельствует поведение Байдена, резюмировала Жесткова.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон сообщил, что изменения в когнитивных функциях президента США Джо Байдена несут опасность для государства и могут привести страну к войне с Россией и Китаем.

Президент США Джо Байден вряд ли переживет второй срок, считает кандидат в главы государства, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли. Об этом политик заявила в интервью Fox News.По словам политика, «маловероятно», что Байден доживет до 86 лет. Как отметили обозреватели Fox News, работа на посту президента крайне напряженная, и Байдену могут грозить серьезные проблемы со здоровьем.

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ФОТО: РИА Новости
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