Экс-врач Белого дома назвал здоровье Байдена угрозой для США

«Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим», — написал Джексон в Twitter.

По мнению конгрессмена, у 80-летнего главы государства наблюдается «снижение когнитивных функций». Байден якобы «половину времени» не знает, где находится, отмечает телеканал «360».

Джексон считает, что президент США представляет угрозу для своей страны в связи с возможной конфронтацией с Китаем и Россией, пишет RT.

