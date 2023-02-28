Экс-врач Белого дома назвал здоровье Байдена угрозой для США
Физическое состояние президента США Джо Байдена является угрозой для Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-врач Белого дома, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон.
«Это ужасно для нашей страны, что Байден является нашим главнокомандующим», — написал Джексон в Twitter.
По мнению конгрессмена, у 80-летнего главы государства наблюдается «снижение когнитивных функций». Байден якобы «половину времени» не знает, где находится, отмечает телеканал «360».
Джексон считает, что президент США представляет угрозу для своей страны в связи с возможной конфронтацией с Китаем и Россией, пишет RT.
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