Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
Президент США Джо Байден в очередной раз оступился, поднимаясь по трапу на борт Air Force One, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошёл на авиабазе Эндрюс, откуда американский лидер отправился в Иллинойс на встречу с фермерами. На трапе Байден споткнулся и на мгновение потерял равновесие, а затем всё же поднялся на борт.
Ранее Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь на борт президентского самолёта, который вылетал в Атланту. Затем, при посадке в самолет в Питтсбург, он снова оступился, но сумел сохранить равновесие.
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