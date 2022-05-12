Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Инцидент произошёл на авиабазе Эндрюс, откуда американский лидер отправился в Иллинойс на встречу с фермерами. На трапе Байден споткнулся и на мгновение потерял равновесие, а затем всё же поднялся на борт.

Ранее Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь на борт президентского самолёта, который вылетал в Атланту. Затем, при посадке в самолет в Питтсбург, он снова оступился, но сумел сохранить равновесие.

