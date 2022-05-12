Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Президент США Джо Байден в очередной раз оступился, поднимаясь по трапу на борт Air Force One, сообщает Daily Mail.

Трамп прокомментировал падение Байдена во время подъёма по трапу самолета

Инцидент произошёл на авиабазе Эндрюс, откуда американский лидер отправился в Иллинойс на встречу с фермерами. На трапе Байден споткнулся и на мгновение потерял равновесие, а затем всё же поднялся на борт.

Ранее Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь на борт президентского самолёта, который вылетал в Атланту. Затем, при посадке в самолет в Питтсбург, он снова оступился, но сумел сохранить равновесие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетПрезидент СШАДжо Байден
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