Экс-советник Трампа считает, что поведение Байдена угрожает безопасности США
Поведение главы Белого дома Джо Байдена угрожает безопасности государства, сообщил телеканалу Fox News бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер.
По его словам, американский лидер «не может пройти даже легкое интервью без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице. На это грустно смотреть», - отметил Миллер. Он считает, что другие страны видят эту слабость, из-за чего США находятся в меньшей безопасности.
Бывший советник отметил, что не раз сам ходил по лестницам президентского самолета и они не были скользкие, так как за их состоянием следят Военно-воздушные силы США.
Ранее в сети было опубликовано видео, на котором журналисты запечатлели подъем Байдена на борт президентского самолета. Глава государства несколько раз споткнулся и чуть не упал. Позже в пресс-службе Белого дома пояснили, что инцидент произошел из-за сильного ветра, а сам Байден «чувствует себя прекрасно».
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