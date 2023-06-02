После падения на сцене Байден ударился головой при выходе из вертолета у Белого дома
2 июня 202306:23
Вернувшись в Вашингтон из Колорадо, где американский президент споткнулся и упал на сцене, Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета, сообщает ТАСС.
Это произошло на лужайке Белого дома. Глава государства ударился головой о дверной проем.
Напомним, в Колорадо Байден после падения попытался встать, но первая попытка оказалась безуспешной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru