После падения на сцене Байден ударился головой при выходе из вертолета у Белого дома

Вернувшись в Вашингтон из Колорадо, где американский президент споткнулся и упал на сцене, Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета, сообщает ТАСС.

Белый дом сообщил о состоянии Байдена после падения

Это произошло на лужайке Белого дома. Глава государства ударился головой о дверной проем.

Напомним, в Колорадо Байден после падения попытался встать, но первая попытка оказалась безуспешной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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