Детей назвали скрытыми переносчиками коронавируса
Дети являются скрытыми разносчиками коронавирусной инфекции. Об этом сообщили китайские ученые, сообщает издание MedicalXpress. Специалисты пояснили, что у малолетних эта болезнь протекает бессимптомно.
Эксперты из детского центра в китайском Гуанчжоу диагностировали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Выяснилось, что только 10 из них (1,3%) были инфицированы. При этом ни у одного ребенка не было характерных симптомов или пневмонии как осложнения после заражения инфекцией, пишет «Газета.ру».
Ученые сделали вывод, что дети представляют потенциальную опасность для взрослых.
Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве выявлен один случай заболевания коронавирусом у ребенка. Болезни у него протекает в легкой форме. Заболевший находится в больнице.
Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН раскритиковал принесение частицы мощей Иоанна Крестителя в Казанский собор Петербурга, из-за чего сотни людей могли подхватить вирус.
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