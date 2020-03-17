Детей назвали скрытыми переносчиками коронавируса

Эксперты из детского центра в китайском Гуанчжоу диагностировали 745 детей в возрасте от 2 месяцев до 15 лет из семей, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Выяснилось, что только 10 из них (1,3%) были инфицированы. При этом ни у одного ребенка не было характерных симптомов или пневмонии как осложнения после заражения инфекцией, пишет «Газета.ру».

Ученые сделали вывод, что дети представляют потенциальную опасность для взрослых.

Накануне оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве выявлен один случай заболевания коронавирусом у ребенка. Болезни у него протекает в легкой форме. Заболевший находится в больнице.

Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН раскритиковал принесение частицы мощей Иоанна Крестителя в Казанский собор Петербурга, из-за чего сотни людей могли подхватить вирус.