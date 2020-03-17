ВОЗ: Число смертей от COVID-2019 вырастет в Европе в ближайшие дни
Смертность от пандемии COVID-2019 в Европе будет расти. Такой прогноз сделал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич в интервью для РИА Новости. Он пояснил, что связано это с тем, что эпидемия коронавируса в странах Европы сейчас находится на начальной стадии.
Пот словам представителя ВОЗ, вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут. Он добавил, что в других регионах число смертей может увеличиваться уже в ближайшие дни.
В Италии сейчас инфицированы более 27,9 тысяч человек.
Быстрое распространение коронавируса Covid-2019 и новые смертельные случаи вынуждают власти закрывать границы для иностранцев. Уже три крупные европейские страны ввели тотальный карантин в качестве главной меры борьбы с распространением, пишет НСН.
В России, где пока удаётся избежать быстрого распространения коронавируса, столь жёсткого карантина пока нет. Однако с 18 марта и до 1 мая в страну запрещается въезд иностранцам и лицам без гражданства, за исключением водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Заражённых пока не так много, как в странах Европы – только 93 случая, причём 86 – завозные. Тем не менее, власти Москвы хотят за несколько недель построить инфекционные лечебные корпуса, рассчитанные на 500 больных коронавирусом.
Источники СМИ утверждают, что в скором времени в России могут запретить и выезд из страны.
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