ВОЗ: Число смертей от COVID-2019 вырастет в Европе в ближайшие дни

В Италии сейчас инфицированы более 27,9 тысяч человек.

Быстрое распространение коронавируса Covid-2019 и новые смертельные случаи вынуждают власти закрывать границы для иностранцев. Уже три крупные европейские страны ввели тотальный карантин в качестве главной меры борьбы с распространением, пишет НСН.

В России, где пока удаётся избежать быстрого распространения коронавируса, столь жёсткого карантина пока нет. Однако с 18 марта и до 1 мая в страну запрещается въезд иностранцам и лицам без гражданства, за исключением водителей грузовиков, дипломатов и постоянно проживающих в России лиц. Заражённых пока не так много, как в странах Европы – только 93 случая, причём 86 – завозные. Тем не менее, власти Москвы хотят за несколько недель построить инфекционные лечебные корпуса, рассчитанные на 500 больных коронавирусом.

Источники СМИ утверждают, что в скором времени в России могут запретить и выезд из страны.



