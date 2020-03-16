В Москве у ребенка диагностировали коронавирус

Как пишет агентство, у ребенка легкие симптомы заболевания. Он и другие заболевшие проходят лечение в городских больницах. Ребенка, в частности, разметили в больнице им. Башляевой.

Напомним, власти Москвы ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Он будет действовать с 16 марта по 10 апреля. На открытом воздухе запрещено проводить мероприятия с любой численностью участников, в помещениях — с участием более 50 человек одновременно.

Кроме того, в мегаполисе с 21 марта до 12 апреля закроют государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

