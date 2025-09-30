Алиханов: Утильсбор на люксовые авто может достигать 10 млн рублей к 2030 году

Легковые автомобили в основном люксового сегмента будут облагаться утилизационным сбором до 10 млн рублей к 2030 году. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в беседе с ТАСС.

Министр прокомментировал данные о максимальном утильсборе до 10 млн на ряд иномарок.

«Речь идет о ставке для легкового автомобиля старше трех лет с двигателем более 3,5 л и мощностью свыше 500 л. с. Причем... рассчитанной на 2030 год», - подчеркнул Алиханов.

По словам министра, такие меры затронут в том числе модели Mercedes-Benz G-Class, Rolls-Royce, Bentley Continental GT и Cadillac Escalade, которые потребители «однозначно не рассматривают просто как средство передвижения». Через пять лет доля утильсбора в стоимости такого авто с учетом инфляции и влияния макроэкономики будет сокращаться.

Ранее в России предложили с 1 ноября 2025 года включить в расчет утильсбора для легковых машин (категория М1) новый показатель, базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя авто. При этом мощность учтут в повышающем коэффициенте по прогрессивной шкале, пишет 360.ru.

